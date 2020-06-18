أوقف تنفيذ خطته.. القضاء الأمريكي يوجه صفعة لـ ترامب بشأن برنامج داكا للمهاجرين

قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء برنامج "داكا" الخاص بالمهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا.





ووفقًا لصحيفة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، يعد قرار المحكمة هزيمة كبيرة لـ ترامب بشأن قضية الهجرة، التي كانت على رأس أولوياته.





وقال القاضي إن الإدارة الأمريكية فشلت في إعطاء مبرر كاف لإنهاء البرنامج الفيدرالي، لافتا إلى أنه من الممكن أن تحاول الإدارة مرة أخرى إنهائه من خلال تقديم تفسير أكثر تفصيلًا.





وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض قد لا يرغب في إنهاء مثل هذا البرنامج الشعبي في خضم الحملة الرئاسية لـ ترامب وعدم فقد شعبيته.





ويهدف برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة"( داكا) إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا".





وكان أوباما أمر في عام 2012 بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.