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تعليم

لسرعة تنفيذه.. محاميو طلاب بيلا يسلمون التربية والتعليم حكم بطلان أداء امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:46 م
محاميو طلاب بيلا
محاميو طلاب بيلا يسلمون حكم القضاء الإداري لوزارة التعليم
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محمود زيدان
توجه العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، يرافقه محمد شاهين، وإيهاب بدوي، المحاميان، إلى وزارة التربية والتعليم؛ لتسليم صورة من الحكم القضائي الصادر لصالح طلاب الثانوية العامة ببيلا، إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة للمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم، بعقد امتحانات الثانوية العامة للطلاب داخل مدينة بيلا وليس كفر الشيخ.

كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، قضت أمس، بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم المطعون عليه فيما تضمنه من عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، لجميع طلاب مدينة بيلا داخل مدينة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عقد الامتحان داخل مدينة بيلا.

وألزمت هيئة المحكمة، جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد كشك، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، زكريا محمد الشافعي، وحسام الدين محمد لويزي، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد خالد أحمد العسيلي مفوض الدولة، وسكرتارية ماهر قنديل، أمين سر المحكمة.

كان أحمد جاد الرب، ومحمد شاهين، المحاميان، وآخرون، أقاموا دعاوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد وزير التربية والتعليم ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات ورئيس عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الإدارة العامة للامتحان ومدير إدارة التعليم العام ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحافظ كفر الشيخ، بصفتهم لإلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب بيلا في مدينة كفر الشيخ.

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لسرعة تنفيذه.. محاميو طلاب بيلا يسلمون التربية والتعليم حكم بطلان أداء امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ
لسرعة تنفيذه.. محاميو طلاب بيلا يسلمون التربية والتعليم حكم بطلان أداء امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ
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