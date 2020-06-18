لسرعة تنفيذه.. محاميو طلاب بيلا يسلمون التربية والتعليم حكم بطلان أداء امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، قضت أمس، بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم المطعون عليه فيما تضمنه من عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، لجميع طلاب مدينة بيلا داخل مدينة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عقد الامتحان داخل مدينة بيلا.



وألزمت هيئة المحكمة، جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.





صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد كشك، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، زكريا محمد الشافعي، وحسام الدين محمد لويزي، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد خالد أحمد العسيلي مفوض الدولة، وسكرتارية ماهر قنديل، أمين سر المحكمة.



كان أحمد جاد الرب، ومحمد شاهين، المحاميان، وآخرون، أقاموا دعاوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد وزير التربية والتعليم ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات ورئيس عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الإدارة العامة للامتحان ومدير إدارة التعليم العام ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحافظ كفر الشيخ، بصفتهم لإلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب بيلا في مدينة كفر الشيخ.