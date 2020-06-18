الأسنان تعلن وفاة الدكتور عمرو شبكة ثاني شهيد بسبب كورونا

اعلن الدكتور ايهاب هيكل، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، ان لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت منذ قليل، ثاني حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظى بالقصر العيني.

أقرأ إيضا| بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

واكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه منذ أيام تم إعلان الشهيد الأول الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عاما، بمستشفى الكهرباء.

وجاءت اسماء شهداء الاطباء الاسنان بسبب فيروس كورونا كالاتي:-

أقرأ إيضا| نقابة الأطباء تحذر 4 جهات رسمية من عقد امتحانات الثانوية العامة.. مستندات

الشهيد الأول الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عاما، بمستشفى الكهرباء.

الشهيد الثاني هو الدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظى بالقصر العيني.

وكانت النقابة العامة للاطباء الاسنان اعلنت في بيان، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدار الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه، وحالتى وفاة.

يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الآتية:-

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450

ويتم إرسال البيانات الآتية :

- الاسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : اشتباه / ايجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

2- اتحاد المهن الطبية 01550003456

ويتم إرسال البيانات التالية :

- الاسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : اشتباه / إيجابي /

مخالط لايجابي/ مخالط المخالط

3- وزارة الصحة 01204854721

ويتم إرسال البيانات التالية :

الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوى أو الاستفسار.