رسميا .. كينو ينتقل إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي التعاقد مع كينو لاعب بيراميدز بعد نهاية فترة اعارته في صفوف الجزيرة الإماراتي الذي لم يبد رغبة في التعاقد معه بشكل نهائي.





وكشف النادي عن توقيعه مع البرازيلي كينو عبر رئيس النادي سيرجيو سيتي كامارا عبر حسبه على "تويتر".





وكان كينو أحد العناصر الاساسية فى بيراميدز ، وشارك معهم فى الكثير من المباريات.

وحقق العديد من الاهداف والانجازات الفردية مع الفريق، كما أنه ظهر بمستوى أوروبي في الدوري المصري.



