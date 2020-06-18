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رياضة

رسميا .. كينو ينتقل إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي التعاقد مع كينو لاعب بيراميدز بعد نهاية فترة اعارته في صفوف الجزيرة الإماراتي الذي لم يبد رغبة في التعاقد معه بشكل نهائي.

وكشف النادي عن توقيعه مع البرازيلي كينو عبر رئيس النادي سيرجيو سيتي كامارا عبر حسبه على "تويتر".

وكان كينو أحد العناصر الاساسية فى بيراميدز ، وشارك معهم فى الكثير من المباريات.

وحقق العديد من الاهداف والانجازات الفردية مع الفريق، كما أنه ظهر بمستوى أوروبي في الدوري المصري. 

وشارك اللاعب مع بيراميدز فى 33 مباراة منها 32 بالدورى وواحدة بكأس مصر ، سجل 10 اهداف وصنع 11 لزملائه فى الفريق ، ولم يحصل  الا على انذارين فقط خلال ارتدائه قميص الفريق السماوى.
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