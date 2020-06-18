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فن

نوال الزغبي تطل بـ بلوك جديد عبر إنستجرام

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نوال الزغبي بلوك جديد وجمبسوت أزرق .


وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة : "حب نفسك".


وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
-فنانة جميلة ، وعلقت اخرى "قمر ربنا يحميكى".

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يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.


طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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