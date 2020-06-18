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برلمان

نائب:عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا ضربة معلم للرئيس السيسي

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:20 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
أشاد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بتحركات كافة أجهزة الدولة المصرية للإفراج عن العمال المصريين المحتجزين في ليبيا قبل نحو يومين بتوجيهات حاسمة ومباشرة من الرئيس السيسي.

قائلا إن عودتهم لمصر وإنهاء عملية احتجازهم وتعذيبهم على يد الميليشيات المسلحة الإرهابية في ليبيا ضربة معلم للرئيس السيسي، وتأكيد على ان كرامة المصريين وعزتهم في أي مكان بالعالم خط أحمر لا تقبل الدولة المساس به.

مشيرا في بيان له اليوم،إلى أن انتهاء أزمة العمالة المصرية خلال 48 ساعة فقط من تداول فيديو مسىء عن احتجازهم وتعذيبهم، يؤكد على قوة مصر ومهابتها وقدرتها على حفظ حقوق أبنائها تحت قيادة الرئيس السيسي ورغم اختلافها تماما مع حكومة الوفاق في ليبيا وميليشيات الإخوان والإرهابيين المتصدرين للساحة.

وأوضح إن توجيهات الرئيس السيسي، أعادت للعمال المصريين بهجتهم وأعادت لذويهم وأهاليهم الفرحة المفتقدة خلال الساعات الماضية بعدما حبس الجميع أنفاسهم ولم يعرفوا كيف سيكون مصيرهم.

مضيفا أنه سبق وحذرت الخارجية المصرية، العمال المصريين من الذهاب إلى ليبيا بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات هناك، لكن بعد ظهور أزمتهم لم تتوانى الدولة عن التحرك بسرعة لإنقاذهم.
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