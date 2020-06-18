ما بين وارد وصادر.. تسيير 15 رحلة شحن جوي لـ مصر للطيران

سيرت شركة مصر للطيران للشحن الجوى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران شحن جوى إلى عدة وجهات دولية ما بين صادر ووارد، في إطار رحلات الشحن الجوي المكثفة التي تسيرها إلى مختلف دول العالم منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر بقرية البضائع بمطار القاهرة، إن مصر للطيران سيرت 6 رحلات شحن إلى كل من مدينة صوفيا وجده وأوستند بهولندا وعنتيبى ولاجوس وجده رحلة أخرى، فى حين يستقبل المطار على مدار اليوم، 9 رحلات شحن أخري من الرياض وعنتيبى والشارقة وأسطنبول وصوفيا وجده وأوستند وجوانزو وجده.





تجدر الإشارة إلى أن نشاط الشحن الجوي، تضاعف منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي توقفت فيه تماما حركة نقل الركاب نتيجة للجائحة الوبائية، التي ضربت بلدان العالم، وذلك حسبما صرح وزير الطيران المدني.





وقال وزير الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة الطيران المدني، أنه من متوقع أن يستمر ازدهار نشاط الشحن الجوى خلال العامين القادمين، موضحًا أن مصر للطيران كان لها السبق فى تحويل طائرات مصر للطيران من ركاب إلى بضائع لنقل شحنات البضائع،