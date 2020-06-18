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الصين تتخذ إجراءات مشددة بمدينة بكين بعد تفشى الوباء من جديد..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حمزة شعيب

وقف آلاف السكان الخميس في كافة أنحاء بكين في طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا في محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشي الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع، وفقا لما عرضته قناة "يورنيوز".

 

واعلنت وزارة الصحة الصينية عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الـ 24 الماضية في هذه المدينة التي تعد 21 مليون نسمة ما يرفع إلى 158 عدد الحالات المسجلة منذ الأسبوع الماضي.

وكانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها في بكين بعد شهرين لم تسجل خلالهما أي إصابة، لكن ظهور بؤرة جديدة للوباء قبل أيام أعاد إحياء اليقظة، ويعتقد أن البؤرة الجديدة هي سوق شينفادي لبيع الفاكهة والخضار بالجملة في بكين.

 

 

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