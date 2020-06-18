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ديني

الأزهر: الهجوم على مدرسة قرآنية بأفغانستان إرهاب غاشم ارتكبته وحوش بشرية

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:16 م
الأزهر: الهجوم على
الأزهر: الهجوم على مدرسة قرآنية بأفغانستان إرهاب غاشم
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محمد شحتة
أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب.

ويؤكد الأزهر أن قتل طلاب لا تتعدى أعمارهم الثامنة عشرة وهم يتلون كتاب الله، إرهاب غاشم غير آدمي، ويجيء بعد تفجيرين بمسجدين بأفغانستان هذا الشهر راح ضحيتهما ٦ أبرياء، ما يبرهن على أن مرتكبي هذه الجرائم وحوش بشرية ينبغي القضاء عليها وعلى أفكارهم المتطرفة.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أفغانستان رئيسا وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا تلك الأعمال الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
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