AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سياسي نمساوي يتطاول على الإسلام: القرآن أخطر من كورونا | شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تطاول زعيم حزب الحرية النمساوي، نوربرت هوفر، على القرآن  الكريم، خلال كلمة له ألقاها أمام تجمع لمؤيدي الحزب يوم الثلاثاء الماضي.


وقال هوفر في كلمته التي ألقاها في سوق "فيكتور أدلر" بالعاصمة النمساوية فيينا، إن : "الكورونا ليس خطرا أعزائى..  أؤكد لكم  القرآن أخطر".


وأثار مقطع فيديو للرجل أثناء تطاوله على القرآن الكريم ردود أفعال غاضبة من جانب المسلمين في النمسا.


وقدمت الجمعية الإسلامية بالنمسا، إلى النائب العام بالبلاد، بلاغا وجهت خلاله اتهاما رسميا لرئيس حزب الحرية بالتحريض ضد المسلمين وازدراء الأديان.


وطالبت الجمعية رئيس الحزب بضرورة الاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي أطلقها خلال كلمته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الحزن يخيم على السوشيال ميديا بعد وفاة اليوتيوبر ماما سناء .. فما قصتها؟

سياسي نمساوي يتطاول على الإسلام: القرآن أخطر من كورونا | شاهد

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

مدير الزمالك يكشف السبب الحقيقي لاستقالة سامي الشيشينى

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

اترك حذاءك على مدخل الشقة.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال فيروس كورونا من خلال الأحذية

AdvertisementS

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

رمضان عبد المعز: 6 كلمات من يقولها يدخل الجنة وإن زنا أو سرق بشرط

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة

قلة النوم والماء.. عادات يومية خاطئة تسبب مشاكل الهضم

عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا