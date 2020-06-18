سياسي نمساوي يتطاول على الإسلام: القرآن أخطر من كورونا | شاهد

تطاول زعيم حزب الحرية النمساوي، نوربرت هوفر، على القرآن الكريم، خلال كلمة له ألقاها أمام تجمع لمؤيدي الحزب يوم الثلاثاء الماضي.









وقال هوفر في كلمته التي ألقاها في سوق "فيكتور أدلر" بالعاصمة النمساوية فيينا، إن : "الكورونا ليس خطرا أعزائى.. أؤكد لكم القرآن أخطر".









وأثار مقطع فيديو للرجل أثناء تطاوله على القرآن الكريم ردود أفعال غاضبة من جانب المسلمين في النمسا.









وقدمت الجمعية الإسلامية بالنمسا، إلى النائب العام بالبلاد، بلاغا وجهت خلاله اتهاما رسميا لرئيس حزب الحرية بالتحريض ضد المسلمين وازدراء الأديان.









وطالبت الجمعية رئيس الحزب بضرورة الاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي أطلقها خلال كلمته.



