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محافظات

لمجابهة كورونا.. إدارة مصايف الإسكندرية تخلي الشواطئ من المواطنين

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:30 م
إدارة مصايف الإسكندرية
إدارة مصايف الإسكندرية تخلي الشواطئ من المواطنين
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قسم المحافظات
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، اليوم الخميس، حملة موسعة على عدد من الشواطئ في المحافظة لمتابعة إخلاء الشواطئ والكورنيش من أي تجمع للمواطنين.

وقال اللواء جمال رشاد، إنه تم التفتيش على عدد من شواطئ المحافظة، وعلى رأسهم شواطئ أبو العباس، والسلسلة، وتم نشر المفتشين على الشاطئ لمنع أي تجمع، مشيرًا إلى عدم وجود تجمعات كبيرة اليوم في حرم الكورنيش، وتم صرف المواطنين الموجودين، والذين كانوا متواجدين بشكل فردي.

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وطالب رشاد ببقاء المواطنين بالمنازل وعدم الخروج إلى الشواطئ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع أي تجمع نهائيًا على الكورنيش.
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