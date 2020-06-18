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فن

أجدع خلق الله .. رانيا محمود ياسين تنعى الإعلامي محمد الدالي

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:40 م
الاعلامي محمد الدالي
الاعلامي محمد الدالي
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محمد بدران
نعت الفنانة رانيا ياسين، "الإعلامي محمد الدالي"، الذى وافته المنية مساء اليوم اثر ازمة قلبية مفاجئة وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".


وكتبت رانيا محمود ياسين قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون يا دالي، لا أستطيع أن أصدق، استغفر الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضافت: "كم كنت طيب القلب لا تفارقك الابتسامة، متفائلا دوما، تحب الخير للجميع، وأجدع خلق الله مع كل أصحابك وزملائك، الله يرحمك يا محمد ويصبر والدتك وزوجتك وكل أسرتك.. كم أنا حزينة".

يذكر أن الإعلامي محمد الدالي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 45 عاما بسبب أزمة قلبية مفاجئة توجه على إثرها إلى أحد المستشفيات، ولكنه فارق الحياة قبل وصولة المستشفى.


قدم الإعلامي محمد الدالي العديد من البرامج على مدى السنوات الماضية، حيث شارك في تقديم برامج متنوعة طبية واجتماعية عديدة منها برنامج "صباح العاصمة" وبرنامج "أنت والطبيب"، ومؤخرًا كان يقدم برنامج "الطبيب" الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية. 
أجدع خلق الله .. رانيا محمود ياسين تنعى الإعلامي محمد الدالي
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