AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيزو: الأندية الـ6 المجتمعة مع اتحاد الكرة حصلت على وعود بتطبيق الإجراءات الاحترازية حال عودة الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:43 م
عبد العزيز عبد الشافي
عبد العزيز عبد الشافي
Advertisements
يسري غازي
أكد عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز أن الأندية الستة فى اجتماع اليوم الخميس مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أبدت تخوفا من تعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا حال عودة الدورى الممتاز. 

قال زيزو عقب انتهاء الاجتماع: المشكلة عامة ولا تخص نادي واحد ونحن نؤيد قرار الدولة بعودة واستئناف النشاط الرياضي.

تابع: كل الأندية في الاجتماع سردت المشاكل ورصدها أمام مسئولي اللجنة الخماسية كما أن الاتحاد شرح الإجراءات الاحترازية لا سيما وأن الأندية تخوفت من انتشار الفيروس.

أضاف:  اتحاد الكرة وعد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المرحلة المقبلة والمشاكل وحصلت الأندية على وعود بحلها.

قال أيضا: الحوار كله كان عن الإجراءات الاحترازية ونحن جميعا مع قرار الدولة مهما كان وعرضنا الصعوبات والمشاكل وخاصة ما يتعلق بالمدة الزمنية وموعد انتهاء البطولة وتكاليف الإجراءات الاحترازية المكلفة والاتحاد وعد بحل تلك الأزمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد عودة الدوري.. فيديو

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

ياسر عبد الرؤوف: تفعيل الـ var بعد عودة الدوري حق أصيل للجبلاية بفرمان الفيفا

رئيس نادي طنطا: متابعة العاملين صحيًّا استعدادا لاستقبال الأعضاء منتصف يونيو

حال عودة الدوري.. 3 قرارات منتظرة من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.. تعرف عليها

اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري

ترشيحاتنا

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

أحمد صبري عن عودة المصريين المحتجزين بليبيا: العفي محدش بياكل لقمته

3 ملايين شهريا تمنع كينو من اللعب لـ الزمالك

AdvertisementS

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بـ الدوري الإسباني

محمود الخطيب: لجنة الجناينى تستحق الدعم وعودة الدوري تعيد الرياضيين للحياة

مدير الزمالك يكشف السبب الحقيقي لاستقالة سامي الشيشينى

صدى البلد يطرح مبادرة لفض منازعات الأهلي والزمالك.. رموز الكرة والإعلام ورؤساء الأندية يضعون خطوات حل الأزمة

بعد فترة طويلة من الراحة.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

بيراميدز والإسماعيلي الأبرز.. 6 أندية ترحب بعودة الدوري في اجتماع الجبلاية

خاص.. بعد اتهامه بالتحرش بها.. الصحفية اليونانية: عمرو وردة محترم

رسميا .. كينو ينتقل إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي

3 ملايين شهريا تمنع كينو من اللعب لـ الزمالك

تقسيمة كل 15 يوماً.. الأهلي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

مكة محمد صلاح تبهر الجمهور بحفظها الأرقام بعدة لغات

أخبار الرياضة| شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الجنايني يرفض منح لقب الدوري لـ الأهلي.. شكوك حول لحاق صلاح بمواجهة إيفرتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمة الساحل.. وصفة طبيعية لتقوية وبناء العضلات

كأن الأزمة لم تحدث.. آيسلندا تطوي صفحة وباء كورونا

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم