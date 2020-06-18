زيزو: الأندية الـ6 المجتمعة مع اتحاد الكرة حصلت على وعود بتطبيق الإجراءات الاحترازية حال عودة الدوري

أكد عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز أن الأندية الستة فى اجتماع اليوم الخميس مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أبدت تخوفا من تعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا حال عودة الدورى الممتاز.





قال زيزو عقب انتهاء الاجتماع: المشكلة عامة ولا تخص نادي واحد ونحن نؤيد قرار الدولة بعودة واستئناف النشاط الرياضي.





تابع: كل الأندية في الاجتماع سردت المشاكل ورصدها أمام مسئولي اللجنة الخماسية كما أن الاتحاد شرح الإجراءات الاحترازية لا سيما وأن الأندية تخوفت من انتشار الفيروس.





أضاف: اتحاد الكرة وعد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المرحلة المقبلة والمشاكل وحصلت الأندية على وعود بحلها.



