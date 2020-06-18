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منوعات

نظرية مؤامرة 5G.. متابعة أخبار كورونا من فيسبوك ويوتيوب تدمر أصحابها

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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نهى حمدي
كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من المرجح أن يصدقوا نظريات المؤامرة ويجدوا أنه ليس هناك مرض حقيقي أو يخرقون قواعد الحظر المفروضة في مختلف البلدان.

وجد البحث الذي نشرته مجلة الطب النفسي أن 60% من الأشخاص الذين يعتقدون أن فيروس كورونا "Covid-19 "مرتبط بشكل مباشر بشبكة 5G في العالم يستخدمون YouTube كمصدر أساسي للأخبار.

ويعتقد أولئك الذين فضلوا فيسبوك للحصول على معلوماتهم ونسبتهم تصل لـ  54 % يعتقدون أن الفيروس هو نظرية مؤامرة 5G مقارنة بـ 20% ممن لا يعتقدون ذلك و26% غير متأكدين.

يعتقد أكثر من واحد من كل 20 (8 ٪) أن الأعراض التي  تظهر على معظم الأفراد بأنها فيروس كورونا Covid-19 تبدو مرتبطة بإشعاع شبكة 5G ، ومن بين أولئك الذين يعتقدون أن هذه النظرية ، قال 60٪ أنهم يحصلون على معلوماتهم من YouTube ، مقارنة بـ 14٪ يعتقدون أنها خاطئة.

في الفيسبوك ، يبلغ العدد 54٪ بين المؤمنين ، مقابل 20٪ من غير المؤمنين، وهناك الذين يعتقدون أنه لا يوجد دليل قاطع على وجود الفيروس ، يستخدم 56 ٪ فيسبوك كمصدر معلومات رئيسي ، وهو أعلى بثلاث مرات تقريبًا من نسبة الأشخاص الذين لا يعتقدون مثل هذا الشيء (20 ٪).

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