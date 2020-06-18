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فن

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة عبر انستجرام.. والجمهور يغازلها

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:45 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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أسماء الحسيني
شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما تلقت تعليقات عديدة من متابعيها على الصورة جاء بعضها كالاتي:

الله اكبر عليكى بحبك يا فنانة 

انا بحبك اوى 

حلوة اوى اوى اوى

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، كشفت حقيقة نشر صورة ابنتها لأول مرة، ونشرت صورة البنت الذي اعتقد البعض أنها ابنتها، وعلقت قائلة: "دى مش بنتي". 

وكانت ياسمين عبد العزيز نشرت فيديو جديدًا عبر حسابها على إنستجرام، من خلال خاصية "استوري"، وظهرت فيه، بنت، وهى تقود دراجة، والذي اعتقد البعض أنها ابنتها. 

وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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