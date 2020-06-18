أهالي عزبة النخل يشكون من انتشار مياه الصرف بالشوارع

بعث أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد ، يشكو فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بحى المرج بالقاهرة .









وأوضح ان عزبة النخل التابعة لحى المرج تحديدا شارع وابور عصمت خلف مسجد القدس عزبة النخل الشرقية تعانى الغرق فى مياه الصرف الصحى، مما ينشر الروائح الكريهة و الامراض بالشارع .









وطالب المسئولين بسرعة الاهتمام بالامر و حل المشكلة .







