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بين الناس

أهالي عزبة النخل يشكون من انتشار مياه الصرف بالشوارع

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:31 م
مياه الصرف
مياه الصرف
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كريم ناصر
بعث  أحد  قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة  بشكاوى المواطنين  بموقع صدى البلد ، يشكو فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بحى المرج بالقاهرة .


وأوضح ان عزبة النخل التابعة لحى المرج تحديدا شارع وابور عصمت خلف مسجد القدس عزبة النخل الشرقية  تعانى الغرق فى مياه الصرف الصحى، مما ينشر الروائح الكريهة و الامراض بالشارع . 


وطالب المسئولين بسرعة الاهتمام بالامر و حل المشكلة . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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