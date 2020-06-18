أهالي عزبة النخل يشكون من انتشار مياه الصرف بالشوارع

بعث أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد ، يشكو فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بحى المرج بالقاهرة .
وأوضح ان عزبة النخل التابعة لحى المرج تحديدا شارع وابور عصمت خلف مسجد القدس عزبة النخل الشرقية تعانى الغرق فى مياه الصرف الصحى، مما ينشر الروائح الكريهة و الامراض بالشارع .
وطالب المسئولين بسرعة الاهتمام بالامر و حل المشكلة .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.