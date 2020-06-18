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محافظات

وزير السياحة: غلق متحف آثار الغردقة قبل الحظر بساعة

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:28 م
وزير السياحة
وزير السياحة
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، عن جاهزية متحف آثار الغردقة أمام الجمهور كأول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، مؤكدا  أن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المتحف، لاستقبال الجمهور والسياح قريبا.


وقام وزير السياحة والاثار بتطبيق عملى لتجربة زيارة المتحف من خلال اجهزة التفتيش والتعقيم وارتداء الكمامة، والسير على العلامات الارشادية التى تم وضعها ضمن الاجراءات الاحترازية بالمتحف.


وأكد الوزير فتح المتحف امام الجمهور  إلى ما قبل حظر التجوال بساعة اى سيقفل ابوابه فى تمام الساعه السابعه مساء، موضحا أن هناك عدة اجراءات يتم اتباعها داخل المتحف فى كل منطقة بمجرد من الدخول وصولا للقاعات .


ونفذت إدارة متحف آثار الغردقة الإجراءات الاحترازية لإعادة افتتاحه، حيث تلقت إدارة المتحف دليل تعليمات خاصا بزيارة المتحف للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على العاملين بالمتحف، خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر مثل موظفى شباك التذاكر، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة عمل المتحف، بالإضافة إلى اللافتات الإرشادية، وأنه فى بداية إعادة فتح المتحف لن يكون هناك توافد أعداد كبيرة من الزائرين لحين عودة حركة الطيران والسياحة من جديد.


التعليمات تحدد العدد المسموح به فى كل قاعة بالمتحف، حسب سعة القاعة، وتعقيم المتحف بشكل كامل يوميا، قبل بدء العمل ودخول الزائرين، ومن المقرر أن تكون من العاشرة صباحا حتى قبل حظر التجوال بساعة فى الفترة التجريبية للافتتاح.
وزير السياحة: غلق متحف آثار الغردقة قبل الحظر بساعة
وزير السياحة: غلق متحف آثار الغردقة قبل الحظر بساعة
وزير السياحة: غلق متحف آثار الغردقة قبل الحظر بساعة
وزير السياحة: غلق متحف آثار الغردقة قبل الحظر بساعة
وزير السياحة: غلق متحف آثار الغردقة قبل الحظر بساعة
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