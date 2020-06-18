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برلمان

التجمع: نؤيد إجراء إنتخابات الشيوخ أولا قبل مجلس النواب

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:31 م
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى
قال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أننا نؤيد إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ قبل إنتخابات مجلس النواب ، وذلك نظرا لقلة عدد المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ ، وبهدف تجربة التحالفات الانتخابية اثناء المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه لو تم إجراء إنتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا فى نفس التوقيت سيحدث ما لا نرضاه من وجود هيمنة وسيطرة على البرلمان من حزب واحد.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ أولا سيعطى الفرصة للحكومة لتجربة العملية الإنتخابية فى ظل أجواء فيروس كورونا.

وأوضح أنه إذا كان هناك مخاطر من إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ فى ظل انتشار فيروس كورونا ، فمن الممكن ان تتخذ الحكومة قرارا بشأن إيقافها وبالتالى تكون تجربة لعدم إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى توقيت واحد.
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