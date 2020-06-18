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تعليم

بدء رفع المقالات البحثية للمقرر السابع ومواد التخلفات لطلاب تجارة عين شمس

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:21 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
بدأ رفع المقرر السابع اليوم لطلاب تجارة جامعة عين شمس خلال الفترة من 18 إلى 20/6/2020 ومن المقرر ان يتم غلق المنصة الالكترونية الخاصة برفع المقالات البحثية بعد غد بفرق النقل وخاصة المقرر السابع ومواد التخلفات، طبقًا للجداول المعلنة بتاريخ 7 مايو الماضي على منصة المقالات البحثية.

وحتى يمكن القيام برفع المقالة البحثية الخاصة بالمادة السابعة لكل شعبة أو تخصص يتم الآتى:

1- الطلاب الذين فعلوا الايميل الأكاديمى الخاص بهم يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى(https://bit.ly/36Ipji4)

ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/hX32Eq4oKmI)

2- الطلاب الذين تعذر عليهم تفعيل الإيميل الأكاديمى لأى سبب يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى (https://bit.ly/From-18-06-To-20-06)
ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/bEu4WhWMcTg)

أولًا- يمنع منعا باتًا على الطالب الذى فعل الأيميل الأكاديمى الخاص به أن يستخدم النموذج المخصص للطلاب الذين تعذر عليهم تفعيل الإيميل الأكاديمى (فى حالة مخالفة ذلك يحول الطالب إلى التحقيق وفقًا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية).

ثانيًا- كتابة بيانات غير صحيحة أو عدم إرفاق صورة الرقم القومى كما هو موضح فى نماذج رفع المقالات البحثية هو مسئولية الطالب فقط (فى حالة ثبوت تعمد الطالب كتابة بيانات غير حقيقة يحول الطالب إلى التحقيق وفقًا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية).

ثالثًا- الكلية ليست مسئولة عن أى أبحاث يتم إرسالها من خلال أى صفحات أخرى تدعى علاقتها بالكلية غير المنصوص عليها هنا فى هذا الإعلان.
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