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برلمان

"أفريقية النواب" تثمن تعاظم الدور الوطني والريادي لمؤسسة مصرفية مصرية

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تلقت لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب باحتفاء بالغ تعاظم الدور الوطني للبنك التجاري الدولي، فى افريقيا كأحد الكيانات الاقتصادية المصرية صاحبة الدور الريادي في تعزيز الدور المصرى فى افريقيا. 

ورأت اللجنة فى بيان صحفى له أن البنك كأحد الكيانات الوطنية، يشكل صمام أمان وطني، في ذلك نجاحه الباهر في إتمام خططه التوسعية في القارة الإفريقية، لاسيما استحواذه على ٥١% من بنك كيني بصفقة قيمتها 35 مليون دولار برؤية واعدة يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بين دول القارة.

وثمنت لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان الإسهامات الإيجابية للبنك في تعميق العلاقات مع الدول الإفريقية، بعدما أعلنت قياداته أنهم بصدد افتتاح المكتب التمثيلي للبنك في إثيوبيا، وسط التزام مشكور بمساندة الأشقاء الأفارقة،و التعبير عن هذا الالتزام على مستوى قاري بإجراءات وقرارات مشهودة، لدعم متطلبات شعوب القارة الأفريقية، وهو مايتماشى مع اتجاه الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف ذاتها.  

وقالت اللجنة أنها تراقب بعين الاعتزاز إصرار البنك، وهو أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، على الإضطلاع بمهام وطنية داخل وخارج الحدود، حيث ساهم بما يقارب 7 ملايين دولار أمريكي، لدعم الاحتياجات الفورية للأسر المصرية المتضررة من كورونا، كما تبرع أيضًا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19، ضاربا أروع المثل في التكاتف مع شعوب القارة الأفريقية في مواجهة عدو مشترك وهو COVID-19.  

وأوضحت اللجنة أنها تعتبر بما لايدع مجالا للشك، أن البنك أحد الأدوات البارعة في استغلال القوى الناعمة، التي تساعد الدولة المصرية في العودة إلى الحضن الإفريقي، بإجراءات وقرارات جريئة وخطط طموحة، تخطت حيز الوعود إلى مساحة هائلة من التنفيذ الفعلي.
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