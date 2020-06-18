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برلمان

وكيل دفاع النواب: الدولة المصرية قادرة على ردع أي معتد

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:24 م
النائب أشرف جمال
النائب أشرف جمال
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فريدة محمد
أشاد اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالمجهودات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، في عودة المصريين المختطفين في ليبيا من قبل الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا بأن الدولة المصرية لها الذراع الطولي ولا تنسي أبنائها في أي مكان.

ووجه وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين الشكر لكافة الأجهزة السيادية ورجال المخابرات المصرية وقواتنا المسلحة التي برهنت للعالم أننا قادرون علي ردع أي معتد علي مصر أو أبناء مصر.

وأضاف أن ميليشيات الوفاق المرتزقه مصيرها الهزيمة النكراء بايدي احفاد عمر المختار الذين يرفضون الاحتلال العثماني لـ ليبيا.

ولفت جمال إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي ودولة 30 يونيو ترفع شعار كرامة المواطن فوق كل اعتبار، وهذا وضح جليا في عدد من الوقائع في كل دول العالم وآن الاوان لكل مصري ان يفخر بوطنه وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة الوطنية.
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