بعد إغلاق منزل الخانكة .. القصة الكاملة لخفافيش القليوبية.. ظهرت في أكثر من مكان وتم القضاء عليها

لم تكن واقعة ظهور الخفافيش فى منطقة الأسمية التابعة لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية هى الاولى من نوعها بل شهدت عدد من القرى ظهور الخفافيش داخل المنازل المهجورة منها قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش بشبين القناطر ومنطقة برشوم بمركز طوخ واحدى المناطق بالقناطر الخيرية.

وبداية واقعة ظهور الخفافيش فى الخانكة عندما فوجئ الأهالى بظهور أعداد كبيرة من الخفافيش بأحد المنازل مما أثار الذعر بينهم خاصة من قاطنى المنازل الملاصقة للمنزل الذي ظهرت به.





فى سياق متصل قام الأهالى بالإتصال بالأجهزة المعنية ومجلس مدينة الخانكة والذي تحرك على الفور لبذل جهود لمواجهة هذه الخفافيش والقضاء عليها خاصة في هذا التوقيت من انتشار فيروس كورونا.





وعن تفاصيل الواقعة قال أحد أهالى الاسمية بالخانكة فوجئوا بظهور اعداد من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة منذ سنوات طويلة مشيرا الى انه فور فتح المنزل انتقلت هذه الخفاقيش الى منزل اخر مهجور ملاصق له وعددهم خرافي بمعني الكلمة.





ووصف الأهالى الحياة فى شارع الخفافيش بالصعب المستحيل مؤكدين ان الاطفال خايفة تخرج فى الشارع بسبب أصوات ووجود الخفافيش فى أحد المنازل مطالبين بسرعة التحرك والتعامل معها قبل خروجها الى منازل اخرى بالمنطقة.





وقال الأهالى إن المكان الذي كانت تسكن فيه كان ملائم للغاية بالنسبة لها فالمنزل مهجور منذ سنوات وآيل للسقوط مشيرين الى أن هناك مخاوف من أن تنقل لهم امراض معدية وهو الامر الذى ادى الى التزام الجميع منزله دون الخروج إلى الشوارع.





من جانبه قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة إن المنزل الذى تسكن فيه الخفافيش بمنطقة الاسمية مكون من طابقين وصادر له قرار هدم منذ عامين ومهجور لأنه ملك عدد كبير من الورثة ومغلق منذ سنوات طويلة مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعامل مع الخفافيش والقضاء عليها قريبا من خلال رش مبيدات وغاز وإغلاق المنزل تماما حتي يتم القضاء على الخفافيش ثم يتم فتح المنزل مرة اخرى وتنظيفه.





فيما قامت لجنة من الطب البيطرى بالتنسيق مع مجلس المدينة وقسم شرطة الخانكة من إغلاق جميع منافذ منزل الأسمية المهجور والذي يسكن به مجموعة من الخفافيش وتمكنت من سد جميع منافذ المنزل بالشكائر البلاستيكية لغلق جميع منافذ خروج الخفافيش وإحكام عملية الغلق لعدم خروجها من المنزل للقضاء عليها.

وقال مصدر بمديرية الطب البيطرى أنه لا داعي للقلق حيث ان الخفافيش تتخذ المكان المجهور كموطن لها مثلما حدث من قبل.

واشار المصدر الى ان جميع المعاينات التي تمت خلال الفترة الماضية للقرى التى ظهرت بها الخفافيش من قبل وزارة الزراعة ومركز البحوث والطب البيطري أثبتت أن الخفافيش آكلة الفاكهة وليست من الأنواع الأخرى التي قد يربط البعض بها وبين انتشار فيروس كورونا.





وكانت محافظ القليوبية، خاطبت وزارة الزراعة لإرسال لجنة من البحوث مكافحة الآفات للمشاركة في القضاء علي مجموعة من الخفافيش التي ظهرت بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة.





وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة الأسمية بالخانكة وطالب الأهالي بالقضاء عليها خوفا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.