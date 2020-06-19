اجتماع مجلس حزب التجمع لحسم موقفه من الانتخابات.. غدا

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن المجلس الرئاسى لحزب التجمع سيعقد اجتماعا غدا السبت بمقر الحزب بوسط البلد لمناقشه موقفه من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، بعد إصدار البرلمان لقوانين الانتخابات ، بالإضافة إلى مناقشة موقف الحزب من المشاركة فى التحالفات الإنتخابية وما إذا كان مرشحى الحزب سيشاركوا بالنظام الفردى أو القائمة فى المحافظات.





وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إجتماع المجلس الرئاسى لحزب التجمع سيضم رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والأمناء المساعدين والمتحدث الرسمى للحزب ومن يدعى من أعضاء المكتب السياسى من محافظة القاهرة.





وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن إتجاه القيادة المركزية لحزب التجمع يميل للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن حزب التجمع منذ نشأته لم يقاطع الإنتخابات حتى لو كان غير موافق على قوانينها.





وأوضح أنه من المقرر ان تخرج توصية من إجتماع المجلس الرئاسى لحزب التجمع بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وموقفه من التحالفات الإنتخابية ، وبناءا على ذلك سيعقد إجتماع اخر للأمانة العامة للحزب يوم السبت الموافق 27 يونيو لإتخاذ القرار النهائى بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وموقف الحزب من التحالفات الانتخابية.