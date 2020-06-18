AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي جمال يحصد 29.5 مليون مشاهدة بـ«سقف».. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:01 م
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 29 مليونًا و520 ألفًا، مقتربة من 29 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". 

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "اليوتيوب". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقف لـ رامي جمال تحصد 21 مليون مشاهدة.. فيديو

سقف لـ رامي جمال تحصد 20.6 مليون مشاهدة.. فيديو

سقف لـ رامي جمال تتخطى 22 مليون مشاهدة.. فيديو

سقف لـ رامي جمال تحصد 22.6 مليون مشاهدة.. فيديو

سقف لـ رامي جمال تقترب من 23 مليون مشاهدة.. فيديو

سقف لـ رامي جمال تحصد 23.2 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

7 نصائح للعريس قبل يوم الزفاف

صدى البلد يطرح مبادرة لفض منازعات الأهلي والزمالك.. رموز الكرة والإعلام ورؤساء الأندية يضعون خطوات حل الأزمة

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

محمود الخطيب: لجنة الجناينى تستحق الدعم وعودة الدوري تعيد الرياضيين للحياة

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة عبر انستجرام.. والجمهور يغازلها

AdvertisementS

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 نصائح للعريس قبل يوم الزفاف

أم تواجه موجة من السخرية بعد إعلان اسم مولودها عبر فيسبوك.. اعرف الحكاية

فورمة الساحل.. وصفة طبيعية لتقوية وبناء العضلات