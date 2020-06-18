استشاري طاقة: الهالة المغناطيسية تظهر صحة الجسم وقوته

أوضح استشاري الطاقة الحيوية جراند ماستر أحمد شعبان أن الهالة التي تحيط بجسم الانسان لها علاقة مباشرة بصحته.









وأكد أن الهالة هى مجال كهرومغناطيسى حول الجسم يظهر فيه صحة الشخص وقوته وحالته الحيوية والإنسان ليس فقط له مجال كهرومغناطيسى لكن له أيضا مجال مغناطيسي ومجال كهربائى، لافتًا إلى أن صحة هذه الهالة تدل على صحة الإنسان وليس شرطا ان نعمل على هالة بالطاقه ليكون الإنسان فى صحه جيدة لكن اهتمامنا الجيد بالصحه مهم لان هذا المجال يحتاج للمعادن ليقوم بوظائفه الحيوية ويكون داخل الجسم هذه المعادن المهمه ليكون هذا المجال فى أحسن حال .









وأشار إلي ان المعادن والعلاج بالطاقة الحيوية وجهان لعملة واحدة وكلاهما متساويان من حيث الأهمية إلا فى حالات المرض، مشيرًا إلي أن هناك مشاكل تحتاج لضبط المعادن بالجسم ومن بعدها تضبط طاقة الجسم من تلقاء نفسها وهناك حالات تحتاج إلى ضبط طاقة فى الجسم لان الجسم لا يستفيد من التغذيه أو المعادن التى تدخل له بسبب الضعف الطاقى الذى بدوره يؤثر على العمليات الحيوية للجسم والاعضاء الداخليه والهرمونات وكل عمل حيوى لكل خلية بالجسم.