الغضبان: نادي بورسعيد سيكون في أفضل صورة ومكتمل الإنشاءات في موقعه الجديد

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان نادي بورسعيد الرياضي هو احد القلاع الرياضية التاريخية بالمحافظة وله سجل حافل ومشرف من البطولات والنجوم والقيادات البارزة التي مرت علي النادي طوال تاريخة وان هناك حرص كامل من مسئولي الدولة والمحافظة للحفاظ على هذا الكيان وتاريخة من خلال وجودة في صورة افضل من حيث الامكانيات والمنشات الرياضية المتكاملة في موقعه الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء طارق عمار وبحضور الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وأضاف المحافظ أنه سيكون هناك بروتوكول ثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة وإدارة النادي يتم من خلاله حفظ كافة الحقوق للنادي من خلال الدعم الذي ستوجهه الدولة والمحافظة لانشاء المقر الجديد للنادي والذي يسمح باضافة انشطة ورياضات جديدة الي جانب الرياضات الموجودة به حاليا وسيتم السماح لجميع الفرق الرياضية بنادي بورسعيد بممارسة نشاطها وتدريباتها خلال الفترة الانتقالية لانشاء المقر الجديد للنادي بالمدينة الرياضية.