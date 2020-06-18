الجيل يدعو الأحزاب لتشكيل قائمة وطنية لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن حزب الجيل سيخوض انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، بعد إصدار البرلمان لقوانين الإنتخابات ، مشيرا إلى أن مرشحى الحزب سيخوضون الانتخابات فى كل المحافظات من خلال الدفع بمرشح فى كل محافظة.





ودعا الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة وجود حوار واسع مع الأحزاب الجادة الداعمة للدولة المصرية لتشكيل قائمة وطنية لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ تضم كل الاحزاب التى تعبر عن كل أطياف السياسة فى مصر.





وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أن حزب الجيل متواجد ضمن تحالف الأحزاب المصرية وسيخوض معه الانتخابات ، داعيا لإجراء جلسات حوار مجتمعى بين الأحزاب مثلما حدث أثناء مناقشة قوانين الانتخابات بهدف التوصل لقائمة وطنية.





وأوضح أن وجود قائمة وطنية سيجعلنا أمام مرشحين داعمين للدولة المصرية فيما تتعرض له من تحديات داخلية وخارجية خلال الفترة الأخيرة.