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رياضة

لجهوده المتميزة.. وزير الشباب والرياضة يكرم طبيب الوزارة

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:45 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكريم  الدكتور علاء صادق طبيب الوزارة على جهوده المتميزة خلال الفترة الماضية. 

جاء التكريم بصفة خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر ودول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبذل طبيب وزارة الشباب والرياضة جهدا كبيرا مع جميع موظفي الوزارة أثناء العمل وخارج أوقات العمل بل أحيانا كثيرة بأيام العطلات الرسمية.

ومن جانبه أعرب طبيب الوزارة عن سعادته بهذا التكريم مشيرا إلى أن صبحي حريص على تقدير جميع العاملين معه والتواصل معهم متمنيا ان تعبر مصر تلك الازمة سريعا بوعي الشعب وتكاتف جميع مؤسسات الدولة.
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