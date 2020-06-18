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رياضة

مصدر لـ صدى البلد: حق محمد شريف الرجوع للأهلي حال إلغاء الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:44 م
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
تحدث مصدر مسؤول داخل جهاز كرة القدم بنادي إنبي عن موقفهم من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لصفوفهم محمد شريف في الموسم المقبل.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :"حال إلغاء الدوري سيعود لناديه أو يكمل معنا سنة إذا وافق النادي الأهلي أو ينضم لنادِ آخر وفقا لرغبة اللاعب ".

وكان نادي إنبي قد ضم محمد شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم من النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك محمد شريف مع إنبي خلال الموسم الحالي في 19 مباراة مسجلًا 9 أهداف وصانعًا هدفين لزملائه خلال 1445 دقيقة لعب.
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