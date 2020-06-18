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منوعات

بعد شفائه.. المذيع عمرو صلاح يروى تجربته مع فيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:47 م
المذيع عمرو صلاح
المذيع عمرو صلاح
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اسماء الحسيني



نشر المذيع عمرو صلاح، صورة جديدة بعد تعافيه من فيروس كورونا ، الذي اكتشف إصابته به مؤخرًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب عمرو مؤكدًا تعافيه "الحمد لله تم القضاء على فيروس كورونا، النهاردة بعد الأشعة والتحاليل الحمد لله تأكدت أني خلصت من الضيف الرخم، اللي جه وخد راحته عندي شوية، عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد اهتم وسأل.. شكرا لكل واحد قدم لي دعم ولو بكلمة والكلمة أهم حاجة في الوقت ده، شكرا لكل صديق حقيقي بان معدنه في الفترة دي".

وتابع عمرو "شكر كبير جدا لوزير الإعلام أسامة هيكل على اتصاله وإنه يطمن على كل الإعلاميين.. وربنا إن شاء الله يقومه بالسلامة قريب"، ووجه نصيحة لمتابعيه، وكشف عن خلاصة تجربته خلال الشهر الذي عانى فيه من الفيروس:

"وأنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبية وندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقراه فالحالة النفسية عندهم مش ناقصة (الحالة النفسية مهمة بنسبة ٥٠ ٪ في العلاج".

وأخيرًا من ساعة ما بنتولد ربنا كاتب لكل واحد هيعيش أد إيه في الدنيا بالثانية.. فـ"كورونا" أو غيره ما هو إلا سبب لانتهاء وقتك في الأرض.. متخافوش وهتعدي قريب إن شاء الله".

عمرو صلاح مذيع في قناة الحياة ومحطة نغم إف إم الإذاعية.


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