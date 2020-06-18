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تعليم

عميد زراعة عين شمس: الاعتماد على التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:09 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس لـ صدي البلد انه سوف يتوقف كل هذا علي البنية التحتية لكل كلية، مؤكدا ان العالم أجمع سوف يتجه نحو هذه الطريقة.


وأشار الي ان كلية الزراعة تستعد لهذا التحول، مشيرا إلى تقديم الدعم للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة" كورونا"، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


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