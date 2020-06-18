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برلمان

حزب الجيل: نؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:46 م
ناجى الشهابى رئيس
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل
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معتز الخصوصى
قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إنه يؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ أولا قبل انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأولى ستجرى فى شهر أغسطس والثانية فى نوفمبر.


وأشار  الشهابى لـ"صدى البلد" إلى أن إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا فى توقيت واحد سيضر بالعملية الإنتخابية، ويحدث ارتباكا للناخب.


وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن طبيعة مجلس الشيوخ مختلفة تماما عن طبيعة مجلس النواب ، وبالتالى فمن الصعب أن يتم إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا فى توقيت واحد.


وأوضح أن نوعية المرشحين فى مجلس النواب مختلفة تماما عن نوعية المرشحين فى مجلس الشيوخ، وبالتالى فلا يمكن إجراء إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا فى توقيت واحد.
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