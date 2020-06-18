حزب الجيل: نؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب

قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إنه يؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ أولا قبل انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأولى ستجرى فى شهر أغسطس والثانية فى نوفمبر.









وأشار الشهابى لـ"صدى البلد" إلى أن إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا فى توقيت واحد سيضر بالعملية الإنتخابية، ويحدث ارتباكا للناخب.









وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن طبيعة مجلس الشيوخ مختلفة تماما عن طبيعة مجلس النواب ، وبالتالى فمن الصعب أن يتم إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا فى توقيت واحد.







