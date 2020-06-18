رئيس نادي الشيخ زايد يعلن عن تجهيز صالة الجيم وشراء أجهزة|صور

أعلن نادي الشيخ زايد الرياضي عن تجهيز صالة الجيم لأول مرة فى تاريخ النادي، بعد إعلان الكابتن فكري الهواري شراء الأجهزة الرياضية الخاصة بصالة الجيم، وذلك تحقيقا لرغبة اعضاء النادي ومطالبتهم المجالس السابقة بضرورة إنشاء صالة جيم علي مستوي عالي تناسب اسم نادي الشيخ زايد.
وأشار الكابتن فكري الهواري إلى تجهيز الصالة بأجهزتها علي نفقته الخاصة لخدمة الأعضاء ومساهمة منه فى وضع اسم النادي في مكان يليق به وبأعضائه، بتبرع منه على نفقته الخاصة.
وقال إنه أخذ على عاتقه مهمة التطوير فى منظومة نادي الشيخ زايد وإنه لن يتأخر فى تقديم الدعم للنادي بعد أن وضع الأعضاء الثقة فى المجلس الحالي، واصبحت مهمة المجلس أن يكون علي قدر تلك الثقة التي منحها الصندوق الانتخابي لهم.
وأكد رئيس نادي الشيخ زايد، أن افتتاح الصالة الجديدة سيتم فور عودة النشاط الرياضي رسميًا ليكون افتتاحا يليق باسم نادي الشيخ زايد، وسيعقبه التجهيز لافتتاح الفرع الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة وكوكبة من الرياضيين والاعلاميين وهو إنجاز كبير للمجلس الحالي.
وتوجه الهواري بالشكر لمجلس الادارة والعاملين بالنادي واعضاء نادي الشيخ زايد للجهد المبذول للارتقاء بالنادي ومنظومته الرياضية، وأضاف أن الصالة الجديدة ستخدم جميع الفرق الرياضية بالنادى وكذلك الأعضاء مؤكدًا أن مجلس الإدارة يسابق الزمن من أجل الانتهاء من كل الإنشاءات واستغلال كل شبر فى النادى لخدمة الأعضاء.