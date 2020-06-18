رئيس نادي الشيخ زايد يعلن عن تجهيز صالة الجيم وشراء أجهزة|صور

أعلن نادي الشيخ زايد الرياضي عن تجهيز صالة الجيم لأول مرة فى تاريخ النادي، بعد إعلان الكابتن فكري الهواري شراء الأجهزة الرياضية الخاصة بصالة الجيم، وذلك تحقيقا لرغبة اعضاء النادي ومطالبتهم المجالس السابقة بضرورة إنشاء صالة جيم علي مستوي عالي تناسب اسم نادي الشيخ زايد.





وأشار الكابتن فكري الهواري إلى تجهيز الصالة بأجهزتها علي نفقته الخاصة لخدمة الأعضاء ومساهمة منه فى وضع اسم النادي في مكان يليق به وبأعضائه، بتبرع منه على نفقته الخاصة.





وقال إنه أخذ على عاتقه مهمة التطوير فى منظومة نادي الشيخ زايد وإنه لن يتأخر فى تقديم الدعم للنادي بعد أن وضع الأعضاء الثقة فى المجلس الحالي، واصبحت مهمة المجلس أن يكون علي قدر تلك الثقة التي منحها الصندوق الانتخابي لهم.





وأكد رئيس نادي الشيخ زايد، أن افتتاح الصالة الجديدة سيتم فور عودة النشاط الرياضي رسميًا ليكون افتتاحا يليق باسم نادي الشيخ زايد، وسيعقبه التجهيز لافتتاح الفرع الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة وكوكبة من الرياضيين والاعلاميين وهو إنجاز كبير للمجلس الحالي.



