في منزل مهجور.. العثور على جثة منتفخة بالإسماعيلية

عثرت مديرية أمن الإسماعيلية على جثة شخص في منزل مهجور. تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة منتفخة بمنزل مهجور.













على الفور انتقلت الشرطة وتبين أن موقع البلاغ في شارع السكة الحديد حيث عثر الأهالي على جثة منتفخة بمنزل مهجور لشخص يدعى تامر محمود يوسف يبلغ من العمر 43 سنه ويسكن في عرايشيه مصر بالإسماعيلية.









وأمر الدكتور حسن درويش رئيس فرع هيئة الإسعاف بالاسماعيليه بنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى الأسماعيلية العام بعد معاينة الشرطة.









وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.