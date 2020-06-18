AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:24 م
وزير الطيران
وزير الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية مساء اليوم داخل مطار الغردقة الدولى لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامنًا مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو القادم، بعد قرابة ثلاثة أشهر من وقف الرحلات إلى المطارات المصرية على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

رافق وزير الطيران المدني، فى الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة، وخلال الجولة  تفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

كما اطمأن وزير الطيران، على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة وتفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ وأشاد منار بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه. كما اطمأن على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين .

كما وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة واظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 136 راكبا من العالقين المصريين إلى مطار الأقصر ..شاهد

المطارات جاهزة.. مصر تستعد لاستئناف الطيران.. كاميرات حرارية بـ20 مليون جنيه.. تحليل Pcr للقادمين تحدده وزارة الصحة.. الشركة الوطنية تفتح الحجوزات على الرحلات الدولية.. وتؤكد:لا زيادة في أسعار التذاكر

بعد تركيب كاميرات حرارية..وزيرا السياحة والطيران يتابعان تعقيم السيور في صالة الوصول الدولي بمطار الغردقة

ترشيحاتنا

التفاهم بشأن تقاسم المياه.. البنك الدولي يحدد متطلبات تمويل سد النهضة

اترك حذاءك على مدخل الشقة.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال فيروس كورونا من خلال الأحذية

أرخص علاج للمناعة.. مجدي بدران ينصح بتناول الفول بالليمون يوميًا

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

تصاعد الوفيات مجددا .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات كورونا اليوم

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»

باسم زوجته.. تاتو كريم فهمى يثير الجدل على إنستجرام

بـ سلسلة كف أزرق.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل والجمهور: خايفة من الحسد