قبل استئناف الرحلات.. شاهد استعدادات مطار الغردقة الدولي لعودة الطيران

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية مساء اليوم داخل مطار الغردقة الدولى لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامنًا مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو القادم، بعد قرابة ثلاثة أشهر من وقف الرحلات إلى المطارات المصرية على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.





رافق وزير الطيران المدني، فى الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة، وخلال الجولة تفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.





كما اطمأن وزير الطيران، على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة وتفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ وأشاد منار بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه. كما اطمأن على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين .



