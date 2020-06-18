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مرأة

ابتعد عنها فورا.. أسوأ 6 أطعمة قبل ممارسة العلاقة الزوجية

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم الرجال بالاطعمة المفيدة التي تعزز الصحة العامة للجسم وخصوصا الاطعمة التي تقوي وتعزز العلاقة الزوجية ، وقدم موقع foxnews 
أسوأ 6 أطعمة يجب عدم تناولها قبل ممارسة العلاقة الزوجية.

النعناع معروف أيضًا بقمع هرمون التستوستيرون ، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

لحم أحمر
تناول اللحوم الحمراء يعطي الجهاز الهضمي المزيد من العمل للقيام به ، لأنه من الصعب هضمه.

قد يجعلك هذا تشعر بالخمول والإرهاق ، وهو ليس أفضل شعور تشعر به عندما يصبح شريكك مشبعًا بالبخار.

بروكلي
تحتوي هذه الخضروات الرائعة على جميع أنواع الفوائد الصحية ، بما في ذلك مضادات الأكسدةولكن لديها أيضًا ميل للتسبب في آثار جانبية عاصفة من الأفضل تركها خارج غرفة النوم.

جبنه
من المعروف أن الألبان تقتل الرغبة الجنسية ، لذلك من الأفضل تخطي مسار الجبن إذا كنت ترغب في الوصول إليه في وقت لاحق من المساءيمكن للجبن أيضًا أن يجعلك تنتج المزيد من المخاط ويتركك منتفخًا وغازًا.

عرق السوس
أمر غريب ، لأنه من غير المحتمل أن تفرط في التحميل على الأشياء السوداء والمضغية قبل القفز إلى السرير ، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على الرغبة الجنسية.
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