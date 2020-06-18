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توك شو

رشاح الموت بكفر الجبل يلتهم أرواح الأهالي.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:36 م
محمد موسى
محمد موسى
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قسم التوك شو
عرض الإعلامي محمد موسى فيديو لرشاح أبوعوض بقرية كفر الجبل التابعة لمحافظة الجيزة، الذي التهم الكثير من أرواح الأهالي دون جدوى أو تحرك من المسئولين لحل المشكلة.

وقال «موسى» خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "المشكلة في منطقة كفر الجبل التابعة لمحافظة الجيزة، غاية في الصعوبة وتحتاج لتدخل سريع وحل جذري، بعد معاناة الأهالي لأكتر من ٣ سنوات واستغاثتهم بكل المسئولين لكن دون جدوى ومع وعود بحل المشكلة أكثر من مرة من قبل أعضاء مجلس النواب والمسئولين ولا تزال المشكلة قائمة حتى الآن".

تابع: رشاح أبوعوض أو رشاح الموت كما أطلق عليه الأهالي، هو عبارة عن ترعة مفتوحة على الطريق العام اللي عرضه لا يتعدي المترين مليان بالقمامة والحيوانات النافقة، كثير من السيارات وقعت فيه وناس كتير ماتت بسببه، الأهالي صوتهم راح وسلكوا كل الطرق الممكنة عشان يغطوا الرشاح ده إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، بالإضافة أن مياه الصرف بقت تدخل على البيوت وكأنهم عايشين في مصرف صرف صحي، طبعا الصور خير دليل على كلامنا وأبلغ من اي كلام..والحقيقة منتظر رد فعل من هيئة الصرف بوزارة الري والرد يكون عملي بحيث يتم تطهير المصرف أو تغطيته لو ملوش لازمة عشان نحمي  الناس وللوقوف على تفاصيل المشكلة معانا.
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