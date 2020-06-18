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مبيأكلش عيش.. ممثل شهير يترك الفن ويلجأ لإصلاح إطارات السيارات| فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:27 م
حسين أبو حجاج
حسين أبو حجاج
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كـريـم الـخـطـيـب

في أول ظهور للممثل حسين أبو حجاج بعد انتشار خبر توقفه عن التمثيل والعودة للعمل في إصلاح إطارات السيارات، كشف عن أسباب توقفه عن التمثيل والعودة إلى العمل الأساسي في إصلاح إطارات السيارات.

قال حسين أبو حجاج التمثيل خلال تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" إنه دخل مجال التمثيل عن طريق الصدفة، لم يكن مهنة او هواية، موضحا أن شخصيته هي التي دفعت المخرجين لمشاركته في بعض الأعمال الفنية.

وأضاف أن أول عمل فني له فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وبعدها "فرقة بنات وبس" و"صعيدي رايح جاي" "والحب الأول" وغيرها من الأعمال الفنية المختلفة، موضحا أنه لم يتوقع أن يستمر في مجال التمثيل والأمر سيقتصر علي مشهد فقط وإنما ما حدث عكس ذلك.

وأشار إلى أن من يعتمد على الفن يموت من الجوع لان التمثيل مبيأكلش عيش، خاصة أنه من الفنانين الذين ليسوا منضمين للنقابة، والأدوار التي يقدمها الأجر فيها ضعيف جدا، في لذلك لم يترك عمله الأساسي في إصلاح الإطارات الذي يعمل به منذ 20 عاما.

ونوه إلى أن مسلسل الكبير اوي من أفضل الأعمال التي شارك فيها خلال الـ 20 عاما السابقة، موضحا أنه يرفض الكثير من الأعمال الفنية التي تقدم إليه بسبب قلة الأجر.
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