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البترول: الاكتشافات تزيد الإنتاج وتعوض الفاقد.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:21 م
حمدي عبد العزيز
حمدي عبد العزيز
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عبد الخالق صلاح
قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الاكتشافات البترولية رزق من عن الله عز وجل، لافتا إلى أن الوزارة لكي تحقق اكتشافات لا بد من عمل مزايدات واتفاقات مع شركاء أجانب للبحث في مناطق محددة عن البترول أو الغاز. 

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، منطقة جنوب خليج السويس التي أعلن عن كشف بترولي بها ما زالت قابلة لاستخراج كميات من البترول.

أضاف: هذه الاكتشافات مهما كان حجمها سواء كانت كبيرة أو صغيرة تقوم بتزود الإنتاج، وتعوض التناقص  والفاقد الطبيعي الموجود، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأجانب تحتم عليهم الإعلان عن أي اكتشافات بترولية تتم وعرض نتائجها على الوزارة. 
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