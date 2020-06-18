جامعة عين شمس: انطلاق دورة إعداد الحقيبة التدريبية أون لاين عبر تطبيق zoom

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن المركز ينظم عدة دورات، منها دورة إعداد الحقيبة التدريبية التي سوف تنطلق خلال الفترة من 6 حتي 14 اغسطس، وتعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM من الساعة 5 : 8 مساءً.







وأضاف السعيد لـ صدي البلد ان هذه الدورة تأتي باعتماد من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار #AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT.









وأشار الي ان أسعار الدورة: للمصريين (600 جنيه)، ولغير المصريين (1200 جنيه) ويحصل المتدرب علي الكثير من المميزات وهي:





1) شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة #AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT، باجتياز البرنامج بنجاح، عقب اجتياز الامتحان التحريري فى آخر يوم للبرنامج.

2) إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.



