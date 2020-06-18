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تعليم

جامعة عين شمس: انطلاق دورة إعداد الحقيبة التدريبية أون لاين عبر تطبيق zoom

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:34 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن المركز ينظم عدة دورات، منها دورة إعداد الحقيبة التدريبية التي سوف تنطلق خلال الفترة من 6 حتي 14 اغسطس، وتعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM من الساعة 5 : 8 مساءً.


وأضاف السعيد لـ صدي البلد ان هذه الدورة تأتي باعتماد من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار #AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT.


وأشار الي ان أسعار الدورة: للمصريين (600 جنيه)، ولغير المصريين (1200 جنيه) ويحصل المتدرب علي الكثير من المميزات وهي: 

1) شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة #AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT، باجتياز البرنامج بنجاح، عقب اجتياز الامتحان التحريري فى آخر يوم للبرنامج.
2) إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

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