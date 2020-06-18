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محافظ البحر الأحمر يوضح خطوات الحصول على مساكن بديلة للعشوائيات.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:26 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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عبد الخالق صلاح
أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، على ضرورة تقدم المواطنين لحجز المساكن البديلة للعشوائيات، لافتا إلى أنه يمكن التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 20 يونيو إلى يوم الخميس الموافق 25 يونيو الجارى، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود، وسداد المستحقات المالية، تمهيدًا للبدء فى تسليم الوحدات السكنية البديلة، مضيفا: أننا نسير على نفس نهج الرئيس السيسي وتعليماته.


وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لدينا في  المحافظة  3 مناطق ذات خطورة داهمة، وتم بناء 30 عمارة في كل واحدة منها 20 شقة باجمالي 600 وحدة سكنية 90 مترا  عبارة عن 3 غرف وصالة ، و250 منزلا دور أرضي 60 مترا مباني حوش مفتوح. 


وأشار إلى  أنه فور استلام المواطن المستحق للوحدة السكنية الجديدة ستتم إزالة منزله القديم، مناشد الأهالي سرعة استكمال ومراجعة جميع الأوراق والمستندات  المطلوبة.
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