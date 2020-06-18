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برلماني في المنوفية يتحدي فيروس كورونا بالزفة البلدي .. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:21 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى فيديو يظهر فيه النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، أثناء رقصه بالخيل على أنغام المزمار في زفة بلدي أثناء تسليم محطة الصرف الصحي.


وقال «موسى» خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "وأنا بتكلم عن معركة الوعي عند المواطن مش هنسي الناس اللي المفروض بيقودوا المجتمع وبيمثلوه أن عليهم دور كبير في التوعية ولكن نتفاجأ بفيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للنائب أحمد رفعت نائب قويسنا وهو راكب حصان وبيزفوه بالمزمار البلدي".


تابع: "الحقيقة أنا مذهول من المشهد اللي قدامي ده ومش قادر أصدق أنه تم خلال الفترة دي لأن قويسنا من أعلى مراكز المنوفية إصابة بكورونا، معقولة ياسيادة النائب، ينفع الكلام ده فين التباعد الاجتماعي وفين عدم الاختلاط  وفين دور سيادتك كنائب للشعب في التوعية.
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