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أخبار العالم

البرلمان العربي يدعم جيبوتى لتحقيق المصالحة الصومالية

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:23 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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ميـــس رضــا
ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي مبادرة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال.


وعبر السلمي في بيان عن دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود رئيس جمهورية جيبوتي المقدرة لتحقيق المصالحة بين الأشقاء الصوماليين ودعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي تعزيزًا للأمن القومي العربي.


واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم الاستقرار والمصالحة ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم منطقة القرن الأفريقي.

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