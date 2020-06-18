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الشركة القابضة : لا يوجد شكوى أو دراسة تفيد بانتقال كورونا من خلال المياه

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:33 م
الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
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حمزة شعيب
كشف محمد صلاح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق الماء.


وأكد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:"  لا يوجد أي شكوى في مصر أو خارجها أو دراسة تفيد بأن فيروس كورونا ينتقل من خلال المياه، والحمد لله المياه آمنة ولا يوجد بها مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل يتم التواصل على تطبيق "125"، أو الموقع الإلكتروني للشركة، وسيتم التواصل الفوري مع الشاكي، خاصة أن العمل يكون على مدار 24 ساعة. 


ونوه المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن  الأبلكيشين يوفر للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوي وإبلاغهم فى حالة الأعطال وانقطاع المياه.


وأضاف:" الأبلكيشين يوفر ايضا الدفع الإلكتروني عن طريق وضع رقم السداد الإلكتروني على الموقع ومن ثم الدفع بكارت الإيه تي آن".


وأشار إلى أنه سيتم ميكنة التعاقد وندرس كيف يرفع العميل الأوراق المطلوبة ولا يحتاج إلى الذهاب إلى الشركة ويتم دفع رسوم التعاقد على الأبليكيشن وسيذهب العقد إلى المواطن حتى منزله.

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