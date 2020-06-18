خبير موارد مائية: لا يجوز لإثيوبيا حجز مياه من النيل الأزرق دون اتفاق ثلاثي.. فيديو

أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن 60% من ماء النيل تأتي من النيل الأزرق ولا يجوز حجز أي كمية منه دون اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا.





وأضاف نور الدين خلال لقائه ببرنامج نظرة المذاع عبر فضائية صدى البلد ان المياه ليست ملكا لإثيوبيا لأنه نهر مشترك وأن ما تردده إثيوبيا غير صحيح قانونيا.





وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن مصر تحتاج معرفة كمية الماء التي سيتم حجزها وهو طلب منطقي يرفض الجانب الإثيوبي الإجابة عليه أو تحديده.





وأشار نادر نور الدين إلى أن اثيوبيا هى السبب الرئيسي لفشل مفاوضات سد النهضة، مؤكدا انه كان يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين مصر والسودان مع الجانب الأثيوبي.



