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برلمان

الشعب الجمهوري: سرعة إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا يرسخ لحرص الدولة على أبنائها

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:50 م
حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى
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حسن رضوان
أشاد حزب الشعب  الجمهوري بجهود الدولة المصرية، لإعادة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا من قبل ميليشيات مسلحة.  
 
وقال الحزب في بيان له صادر منذ قليل إن عودة العمال المحتجزين من قبل عصابات مسلحة في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين آمنين، يؤكد من جديد حرص مصر على أبنائها في كافة ربوع العالم، ورعاية مصالحهم وحمايتهم قدر الإمكان من التعرض لأي أذى من قبل أي جهة.

وأشار الحزب، إلى أن عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا بهذه السرعة يأتي تأكيدًا على تصريحات الرئيس السيسي المستمرة، بأنه لن يترك مواطنًا مصريًا يتألم خارج وطنه دون أن تمد الدولة المصرية له يد العون. 

وألمح الحزب إلى أن تحركات الدولة السريعة جدا تجاه هذه الواقعة بعد انتشار فيديوهات لتعذيب العمال من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، تؤكد على نهج الحكومة المصرية والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة في التعامل مع المصريين في الخارج، مما أحدث تغيرًا ملحوظًا في الملف، الذي كان يعاني من إهمال شديد قبل ثورة 30 يونيو.
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