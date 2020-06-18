رئيس نيابة سابق فى أبوظبى: التقاضى عن بعد تجربة إماراتية رائدة تتحدى أزمة كورونا

قال المستشار ياسر عطية رئيس نيابة سابق فى ابوظبى ان دائرة القضاء فى إمارة ابو ظبى تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد رئيس الدائرة نفذت تجربة رائدة جديرة بالدراسة والتطبيق فى محاكم الوطن العربى وهى التقاضي عن بعد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ومراعاة الإجراءات الاحترازية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى لمنع انتشار الفيروس القاتل.









وقال "عطية" ان الأزمة الإدارية مشكلة غير متوقعة قد تؤدي إلى كارثة إن لم يتم حلها بصورة سريعة وقد تكون أسبابها مرتبطة بالعنصر البشري أو خارجة عنه ومنها ما يكون مرتبطا بالكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة التي يصعب التكهن بها والتحكم في أبعادها.









وأضاف ان التنبؤ الوقائي يعد مطلبا أساسيا في عملية إدارة الأزمات من خلال إدارة سبّاقة وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث الأزمة مبكرًا عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة والابتكار وتدريب العاملين عليها.









وأشار الى أن أحد أساليب التنبؤ الوقائي هو جاهزية الدولة سواء بالبنية التحتية القوية الحديثة في كافة القطاعات أو بكفاءة العنصر البشري كي تكون قادرة على إدارة ما يطرأ من أزمات وتوفير مقومات النجاح لاجتيازها









وأكد ان أحد أهم مظاهر البنية التحتية في دول العالم المتقدم هى البنية التحتية الافتراضية (السحابية) الآمنة التي تعد من أبرز مقومات الحكومة الإلكترونية موضحا ان ما يمر به العالم من انتشار فيروس فيروس كورونا «كوفيد – 19» ومحاولة الحد من انتشاره عن طريق منع التجمعات والاحتكاك المباشر بين المواطنين مهما كان مبررها أظهر مدى الحاجة للحكومة الإلكترونية خلال الأزمات وبالفعل نجحت الدول التي تستخدم الحكومة الإلكترونية في تحقيق ذلك بشكل كبير وتسيير المرافق العامة عن بعد باستخدام شبكة الاتصالات المتاحة لديها.









وأكد ان التقاضي عن بعد يعد أحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية وهو يقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى وجود شبكة تقنية معلومات تسمح باستخدام التطبيقات التى سيتم استخدامها في التقاضي عن بعد من خلال إدارة القضايا ووجود موظفين يجيدون إستعمالها بجانب ثقافة المجتمع بشكل عام في التعامل مع هذه الوسائل والثانية وجود تشريعات تسمح بالتقاضي عن بعد بداية من قيد الدعوى وإجراءات الحضور وإيداع المذكرات والأحكام والطعن عليها وتنفيذها.









وتابع ان القضاء عن بعد هو أحد صور الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة جاهدة لتعميمها وبالفعل نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير في تطبيق النظام عبر دائرة القضاء المحلي بإمارة أبوظبي لتصير الأزمة نقطة إنطلاق لمزيد من النجاحات من خلال تستغلال الإمكانات المتاحة وتوظيفها في اجتيازها.





ونوه إلى أن هذه التجربة لم يجر تطبيقها بالدائرة لأول مرة بشكل مفاجئ خلال أزمة كورونا لكن سبق تطبيقها بشكل جزئي من قبل من خلال استحداث رابط بين إدارة القضايا بالدائرة ومكاتب المحامين برابط خاص كل على حدة وبشكل آمن يمكن من خلاله قيد القضايا ( المدنية - التجارية – الأحوال الشخصية – التركات) من خلال إرسال صحف الدعاوى وفق النموذج المعد لها مع المستندات المؤيدة لها ويتم مراجعة الأوراق من الموظف المختص واستيفاؤها أو الموافقة على قيدها ثم سداد الرسوم عبر الحسابات المخصصة وتحديد جلسة نظرها من خلال بعض المراكز المصرح لها بذلك، وتستمر متابعة القضايا أيضًا وتقديم الطلبات والطعون إلا أن الحضور و النطق بالأحكام كان يتم من خلال الحضور الشخصي بالقاعات .









وأضاف أنه خلال أزمة كورونا تم تطبيق النظام بشكل كامل بداية من قيدها وإعلانها وحضور الخصوم وتبادل المذكرات حتى المداولة وصدور حكم فيها وتذييله بالصيغة التنفيذية

ونجحت التجربة بشكل كبير رغم صعوبتها وكان للعنصر البشري دور فعال في ذلك النجاح من خلال القضاة ومعاونيهم.









وشدد على أن نجاح التجربة واستمرار عمل مرفق القضاء بالدولة بشكل كامل ومنتظم خلال الأزمة العالمية ساهم في تحقيق العدالة الناجزة وهو ما يؤكد أن النجاح الذي تم تحقيقه خلال هذه المرحلة سيخلق سعيا حثيثا لإستثمار التجربة وتعزيزها من خلال تعميمها واستمرارها مع استغماحققته حققته من نجاح واعتياد المتقاضين على النظام ليصبح القضاء عن بعد و بشكل كامل هو الأصل في سير عملية التقاضي أمام المحاكم بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي كتجربة رائدة في المنطقة العربية وهو ما سيسهم في تقدم الدولة بتقارير التنافسية الدولية للدولة.



