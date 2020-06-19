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تعليم

اليوم آخر فرصة لرفع أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:04 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم مد فترة تسليم الأبحاث وفتح المنصة الخاصة باستقبال الأبحاث لطلاب فرق النقل حتي اليوم الجمعة 19 /6/2020 .

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وأضاف عميد زراعة عين شمس لـ صدي البلد: "أعطينا فرصة للطلاب المتخلفين عن تقديم الأبحاث بسبب ظروف حدثت لهم"، منوها بأن أعداد المتخلفين قليلة.

وأشار إلي أنه سوف يتم غلق الموقع يوم 19/6/2020 في تمام الساعة 11:59 pm ولن يتم استقبال أبحاث بعد هذا التوقيت".

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وأكد أن على الطلاب مراعاة الدقة أثناء رفع الأبحاث لتلافي حدوث أخطاء موضحا ان  سير عملية تسليم الابحاث الكترونيا  لطلاب فرق النقل لم تظهر خلالها أي صعوبات وتتم بكل سهولة.
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