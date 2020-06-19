اليوم آخر فرصة لرفع أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

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وأضاف عميد زراعة عين شمس لـ صدي البلد: "أعطينا فرصة للطلاب المتخلفين عن تقديم الأبحاث بسبب ظروف حدثت لهم"، منوها بأن أعداد المتخلفين قليلة.

وأشار إلي أنه سوف يتم غلق الموقع يوم 19/6/2020 في تمام الساعة 11:59 pm ولن يتم استقبال أبحاث بعد هذا التوقيت".