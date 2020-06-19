اليوم آخر فرصة لرفع أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم مد فترة تسليم الأبحاث وفتح المنصة الخاصة باستقبال الأبحاث لطلاب فرق النقل حتي اليوم الجمعة 19 /6/2020 .
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وأضاف عميد زراعة عين شمس لـ صدي البلد: "أعطينا فرصة للطلاب المتخلفين عن تقديم الأبحاث بسبب ظروف حدثت لهم"، منوها بأن أعداد المتخلفين قليلة.
وأشار إلي أنه سوف يتم غلق الموقع يوم 19/6/2020 في تمام الساعة 11:59 pm ولن يتم استقبال أبحاث بعد هذا التوقيت".
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وأكد أن على الطلاب مراعاة الدقة أثناء رفع الأبحاث لتلافي حدوث أخطاء موضحا ان سير عملية تسليم الابحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر خلالها أي صعوبات وتتم بكل سهولة.