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أخبار البلد

مصر تقدم مساعدات طبية إلى بوروندي

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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ا ش ا
قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شحنة مساعدات مكونة من معدات طبية وجراحية وأدوية إلى بوروندي.


وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن مراسم تسليم المساعدات جرت بحضور الدكتور عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، والدكتور جيروم نييونيجو Jérôme NIYUNGEKO مدير المستشفى المصري البوروندي فضلًا عن ممثلين عن وزارتي الخارجية والصحة البورونديتين وعدد من الإعلاميين المحليين. 


وأعرب مدير المستشفى عن الشكر للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هذه المساعدات ودعمها لعمل المستشفى التي تخدم جنوب بوروندي بأكمله، فضلًا عن كونها مقصدًا طبيًا هامًا لكافة المواطنين البوروندية بالنظر إلى كفاءة خدماتها الطبية.


من ناحيتها، أشارت السفيرة المصرية إلى ما تعكسه المساعدات من اهتمام مصر المستمر بتعزيز علاقاتها مع بوروندي بشكل عام، ومواصلة دعمها قطاع الصحة البوروندي بشكل خاص.

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