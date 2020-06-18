الوفد: عودة المصريين من ليبيا تؤكد قدرة الدولة في الحفاظ على مواطنيها

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، دليل قاطع على قدرة الدولة المصرية بقيادتها السياسية على الحفاظ على مواطنيها في الداخل والخارج.





وأشار إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخله العاجل لإنهاء تلك الأزمة يؤكد على أن الدولة لا تدخر جهدا في حماية المصريين ووقف أي إساءات تمارس ضده في أي مكان .





وأكد الهضيبي، في بيان له، أن مصر دولة مؤسسات وتحت قيادة مستنيرة حريصة على الحفاظ على كرامة مواطنيها ووضعها فوق أي اعتبار، وأن هذا الموقف وجه العديد من الكلمات والرسائل للخارج بأن الدولة المصرية تضع المواطن المصري نصب اعينها، وأنها تتابع عن قرب أوضاعهم وأحوالهم من خلال التواصل المستمر بين الحكومة المصرية وحكومات الدول الأخرى للاطمئنان على أوضاعهم، وعدم التهاون في حقوقهم كمواطنين مصريين.





ولفت إلى أن عودة المصريين بهذه الصورة المشرفة تضاف إلى إنجازات الرئيس السيسي ومواقفه الخارجية التي تخرج من قيادة حكيمة أدركت حماية المواطن وحفظت له حقوقه ورفضت التهاون فيها، أو التقليل من شأنه.